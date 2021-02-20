المرأة

بأجواء بسيطة نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها في دبي.. وتحقق رقماً قياسياً! (فيديو)

Lebanon 24
20-02-2021 | 12:00
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في اجواء بسيطة وبقالب حلوى من طبقات عدة، احتفلت الممثلة نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها مجدداً مع اصدقائها في أحد الفنادق الفخمة في دبي، التي تتواجد فيها من اجل تصوير حلقة لبرنامج تلفزيوني.

 

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هذا واعلنت نادين انها كسرت الأرقام القياسية، بعدما تخطى عدد مستخدمي الفلتر الخاص بها على تطبيق انستغرام، الـ900 مليون حول العالم.

 

وعبّرت نادين غن سعادتها بهذا الامر، وكتبت: "900 مليون! قريبا مليار شكرا لكم على استخدام الفلتر الخاص بي".

 

وكانت نادين قد أطلقت الفلتر الخاص بها، بعد إصابتها الخطيرة في وجهها بإنفجار مرفأ بيروت العام الماضي، حيث كانت تستخدم اكثر من فيلتر لتغطية أثار الندوب قبل ان تقرر استخدام فيلتر خاص بها ويحمل اسمها. ويتميز الفلتر بالحفاظ على الملامح كما هي، منها الشامة والعينين مع مكياج خفيف لتنقية الوجه.

 
 
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