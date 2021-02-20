تيك توك يختار مهيرة عبد العزيز لتقديم برنامج فريد من نوعه وللمرة الأولى في العالم العربي!

للفن مذاقه الخاص، ولكن عندما يلتقي بنفحة ثقافية يكون له نكهة لها معنى آخر من التميّز! فللمرة الاولى يشهد تطبيق تيك توك برنامج ثقافي بتجربة فريدة من نوعها مع ساعة كاملة في كل حلقة يتخللها مواضيع تخص جيل اليوم وكل فردٍ من أفراد المجتمع، ولتكتمل هذه التجربة اختاروا الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز لتقديمه على طريقتها المحترفة التي ستضيف للبرنامج روحاً شبابية، ولمحاورة ضيوفها على طريقتها العفوية.مهيرة عبد العزيز التي تعتبر من أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم العربي تحفّز على استغلال المنصات المتاحة اليوم وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي على إيصال رسائلها القوية من الناحية الثقافية والتعليمية.انطلقت مهيرة عبد العزيز بتصوير ٤ حلقات للبرنامج تتنوّع بين الرياضة والصحة، السفر، الإعلام الرقمي، وأهم الخطوات التي تُتيح لشباب اليوم الوصول إلى التّحفيز الذّاتي، وسينطلق عرض البرنامج بأولى حلقاته يوم ٢٥ شباط الحالي، تحت هاشتاغ #learnontiktok.ليس من السهل اليوم أن تجذب أنظار منصات عالمية إلى احترافيتك، إلاّ أن مهيرة عبد العزيز تمكنت من الانتصار على هذه الفكرة ليختارها القيمون على تطبيق تيك توك كاسم عربي يشارك للمرة الأولى في هذه التجربة، والفضل يعود إلى نشاطها الدائم، مثابرتها واجتهادها.