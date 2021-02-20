المرأة

تيك توك يختار مهيرة عبد العزيز لتقديم برنامج فريد من نوعه وللمرة الأولى في العالم العربي!

Lebanon 24
20-02-2021 | 20:57
A-
A+
Doc-P-795800-637494515177000925.jpg
Doc-P-795800-637494515177000925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
للفن مذاقه الخاص، ولكن عندما يلتقي بنفحة ثقافية يكون له نكهة لها معنى آخر من التميّز! فللمرة الاولى يشهد تطبيق تيك توك برنامج ثقافي بتجربة فريدة من نوعها مع ساعة كاملة في كل حلقة يتخللها مواضيع تخص جيل اليوم وكل فردٍ من أفراد المجتمع، ولتكتمل هذه التجربة اختاروا الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز لتقديمه على طريقتها المحترفة التي ستضيف للبرنامج روحاً شبابية، ولمحاورة ضيوفها على طريقتها العفوية. 
مهيرة عبد العزيز التي تعتبر من أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم العربي تحفّز على استغلال المنصات المتاحة اليوم وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي على إيصال رسائلها القوية من الناحية الثقافية والتعليمية.
انطلقت مهيرة عبد العزيز بتصوير ٤ حلقات للبرنامج تتنوّع بين الرياضة والصحة، السفر، الإعلام الرقمي، وأهم الخطوات التي تُتيح لشباب اليوم الوصول إلى التّحفيز الذّاتي، وسينطلق عرض البرنامج بأولى حلقاته يوم ٢٥ شباط الحالي، تحت هاشتاغ #learnontiktok.
ليس من السهل اليوم أن تجذب أنظار منصات عالمية إلى احترافيتك، إلاّ أن مهيرة عبد العزيز تمكنت من الانتصار على هذه الفكرة ليختارها القيمون على تطبيق تيك توك كاسم عربي يشارك للمرة الأولى في هذه التجربة، والفضل يعود إلى نشاطها الدائم، مثابرتها واجتهادها.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:30 | 2021-02-20
21:00 | 2021-02-20
18:00 | 2021-02-20
15:00 | 2021-02-20
12:00 | 2021-02-20
09:00 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website