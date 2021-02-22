رولا شامية تتحدّث عن طلاقها وعلاقتها بنجل جورج وسوف.. فارق السن السبب؟ (فيديو)

حلّت الممثلة رولا شامية ضيفة على قناة "الجديد" مع الإعلامي علي ياسين وتحدثت عن تفاصيل من حياتها الخاصة وكشفت سبب انفصالها عن وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف.

وفي حديث عن طلاقها من زوجها رودي سعد بعد زواج لم يستمر سوى سنة و3 أشهر فقط، لفتت شامية إلى أنّ فارق العمر لا يمثّل عائقاً في علاقات الحب، حيث أنّها أكبر من طليقها سناً. وأوضحت رولا أنّ فارق السن يؤثر أحياناً على العلاقة، على مستوى "الطريقة والجو والحياة". ولفتت رولا إلى أنّ الاختلافات في وجهات النظر بينها وبين زوجها كانت السبب الرئيسي في انفصالها.

علاقتها بنجل جورج وسوف



وشددت رولا في البداية أنها لم تدخل في علاقات عاطفية مؤقتة وغير جادة تستمر لفترات قصيرة، لافتة إلى أن كل قصص الحب التي عاشتها كانت طويلة الأمد إلا أن الظروف الخارجة عن إرادة الطرفين كانت تتسبب في انفصالهما، وهو ما حدث أيضًا في علاقتها بنجل الفنان جورج وسوف.



وأكدت رولا أن هناك قصة حب جمعتها بوديع جورج وسوف، وامتدت لسنوات طويلة، لكنهما قررا الانفصال بسبب ظروف عمله وسفره الدائم والذي كان يتسبب في إثارة الأزمات بينهما، فقررا الانفصال، موضحة أن علاقتها به لم تنته بعد الانفصال بل أنهما لازال كل منهما صديقين حتى الآن، ويتواصلان معًا باستمرار، مشددة على أن علاقتها بعائلته أيضًا جيدة حتى اليوم، حتى أنها قدمت العزاء للنجم السوري الكبير جورج وسوف بعد وفاة والدته.