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المرأة
ابنة نادين نسيب نجيم نسخة عنها.. شاهدوا جمالها (صورة)
Lebanon 24
22-02-2021
|
15:00
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فاجأت الممثلة نادين نسيب نجيم، جمهورها ونشرت صورة جديدة لابنتها هاڤان، عبر خاصية "ستوريز" على "انستغرام".
ظهرت الطفلة تشبه والدتها إلى حد كبير، وعبرت نادين عن اعجابها بصورة ابنتها قائلة: "الفيلتر الخاص بي عليها، تبدو وكأنها أميرة ديزني".
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