ابنة نادين نسيب نجيم نسخة عنها.. شاهدوا جمالها (صورة)

فاجأت الممثلة نادين نسيب نجيم، جمهورها ونشرت صورة جديدة لابنتها هاڤان، عبر خاصية "ستوريز" على "انستغرام".ظهرت الطفلة تشبه والدتها إلى حد كبير، وعبرت نادين عن اعجابها بصورة ابنتها قائلة: "الفيلتر الخاص بي عليها، تبدو وكأنها أميرة ديزني".