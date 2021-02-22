10 أشياء ضعيها في اعتبارك قبل شراء فستان الزفاف

شراء فستان الزفاف قرار مهم، لذلك فقد تصابين بالتوتر والحيرة أمام الكثير من التفاصيل، ولكن قبل اتخاذ هذا القرار، ضعي في اعتبارك الأمور التالية لتساعدك على اتخاذ القرار الصحيح والحصول على فستان زفاف مثالي.1- تجنبي اصطحاب عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاءاصطحاب عدد كبير من أفراد عائلتك وأصدقائك عند شراء فستان الزفاف يجعلكِ عرضة للضغوط والتشتت بين آراء عديدة مختلفة، لذا يُفضل اصطحاب فرد أو اثنين من المقربين معكِ لمساعدتك على اختيار فستان يناسب شخصيتك وأسلوبك.2- ضعي في اعتبارك التكاليف الإضافيةبالتأكيد تضعين ميزانية محددة لفستان زفافك، اعلمي أن الميزانية لا تعني فستان الزفاف فحسب، فهناك العديد من التكاليف الإضافية المتمثلة في طرحة الزفاف، الأكسسوارات، الملابس الداخلية، والتعديلات على الفستان، لذا يجب أن تضعي في اعتبارك أن ميزانيتك تغطي الفستان المختار بالإضافة إلى التكاليف الإضافية للملحقات.3- الملابس الداخلية اختياريةلستِ مضطرة إلى ارتداء ملابس داخلية تناسب فستان الزفاف خلال عملية البحث عن الفستان، فمعظم متاجر الزفاف تتوفر فيها أنواع مختلفة من حمالات الصدر المناسبة لفساتين الزفاف، والتي يمكنك ارتداؤها عند البحث عن الفستان المناسب لكِ.فقط يمكنكِ أخذ ملابس داخلية إذا كنتِ تخططين لارتداء مشد محدد للجسم، وفي النهاية ستحتاجين إلى الملابس الداخلية الخاصة بكِ التي تناسب شكل جسمك وفستانك في البروفة النهائية، وطبعاً يوم الزفاف.4- تواصلي مع متجر الزفاف قبل الذهابكون متجر الزفاف يعرض تشكيلة المصمم المفضّل لكِ، فهذا لا يعني أنكِ ستجدين جميع تصاميم المصمم متوفرة طول الوقت، لذا من الأفضل التواصل مع متجر الزفاف قبل الذهاب، والتأكد من أن التصميم الذي ترغبين في تجربته متوفر، أو ترتيب توفيره لكِ في موعد زيارتك للمتجر.5- لا تسمحي للإحباط بالتسلل إليكِهناك المئات من مصممي فساتين الزفاف، وآلاف التصاميم، ما يجعل فرص الحصول على فستان مثالي متوفرة، لذا لا تسمحي لليأس والإحباط بالتسلل إليكِ بمجرد الخروج خالية الوفاض من رحلتك الأولى في عملية البحث عن فستان زفافك.. لا تستسلمي.6- ابحثي عن فستان مناسب لشكل جسمك لا وزنكعند البحث عن فستان الزفاف، لا تركزي على اختيار فستان مناسب لوزنك، فالوزن قد يزيد أو يقل حتى موعد الزفاف، ولكن ركزي على اختيار فستان مناسب لشكل جسمك، ويبرز التفاصيل التي تميزك وتركز على أنوثتك وجمالك.7- احجزي موعداً مسبقاً مع متجر الزفافعند الدخول إلى متجر زفاف، ستجدين موظفاً يعرض عليكِ المساعدة، ولكن للحصول على ساعة كاملة من الاهتمام المركز عليكِ فقط، احرصي على حجز موعد مسبق مع المتجر.8- اختاري مستشاراً مفضلاًعند الاتصال بمتجر الزفاف للحجز، اطلبي من الموظفة ترشيح مستشار لمساعدتك على اختيار الفستان، أو اسألي أصدقاءك عن ترشيحات واختاري مستشاراً بالاسم لتشعري بالثقة.9- تخطي اليوم الأول من التخفيضاتالكثير من العرائس يفضّلن شراء فستان الزفاف خلال فترة التخفيضات، بالطبع هذه صفقة رابحة، ولكن تخطي اليوم الأول من التخفيضات لتتجنبي الزحام والفوضى والارتباك، ثم احجزي موعداً في أحد الأيام اللاحقة.10- حاولي التسوّق خلال أيام الأسبوع العادية، وتجنبي الإجازاتإذا كنتِ تكرهين الزحام وتُصابين بالارتباك، فتجنبي يوم الإجازة الأسبوعية وأيام الإجازات الرسمية، واذهبي للبحث عن فستان أحلامك خلال أيام الأسبوع العادية لتحصلي على اهتمام كامل من العاملين في المتجر، وتمتعي بتسوّق هادئ.