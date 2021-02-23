المرأة

بعد اتهامه بالنصب: هيفا وهبي تنتصر على محمد وزيري.. وهذه مدة عقوبته

Lebanon 24
23-02-2021 | 09:00
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أعلنت الفنانة هيفا وهبي إنتصارها على مدير أعمالها السابق محمد وزيري في الدعوى المقدّمة ضده بتهمة إختلاس أموال .

 

وأصدرت المحكمة في مصر قرارا يقضي بسجن وزيري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والاستيلاء مع التعويض المدني والزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة، والتحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته.

 

وعلّقت هيفا على قرار المحكمة المصريّة قائلة: " الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء شكرا للقضاء المصري العادل ما النصر الا من عند الله والحمدلله " .

 

 

وكانت هيفا قد إتهمت مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

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