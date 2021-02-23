نادين نسيب نجيم للمرة الأولى بالحجاب! (صورة)

شوّقت الممثلة نادين نسيب نجيم محبيها ومتابعيها في ما خص مسلسلها الجديد " 2020" الذي تخوض فيه السباق الرمضاني هذا العام .

ونشرت نادين عبر حسابها الخاص على " إنستغرام " صورة للبوستر الدعائي الأوّل للمسلسل ظهرت فيه في الحجاب وخلفها الممثل قصي خولي يدخّن السيجارة .

نادين أرفقت الصورة بتعليق: "الله وليّ التوفيق انتظرونا خلال شهر رمضان المبارك على شاشة ام بي سي " .

وتدور أحداث مسلسل "2020" حول عصابة يقودها في السرّ قصي خولي، وتقوم نادين بدورين في المسلسل حيث تجسد شخصية النقيب (سما) وشخصية الفتاة الشعبية ضمن أحداث بوليسية وتشويقية أدارتها كاميرا المخرج اللبناني فيليب أسمر.