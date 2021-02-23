هل هذا القصر الفاخر ملك أحلام؟ (فيديو)

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" مقطع مصور ظهرت فيه الفنانة الإماراتية أحلام ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين، وتبين أنه سجل أثناء إجراء مقابلة تلفزيونية معها.

أما ما أثار الاهتمام فهو المنزل الذي أجريت فيه المقابلة واشار الكثيرون إلى أنه ملك الفنانة. وبدا أنه يحتوي على أثاث فاخر وعلى الكثير من التفاصيل المختارة بعناية، من الأرائك إلى اللوحات والأكسسوارات والستائر.

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وفيما أشار بعض المتابعين إلى أنه أشبه بالقصر الفخم اعتبر آخرون أنه قديم الطراز ولا يتسم بأي لمسة عصرية.

ومما جاء في التعليقات: "يفتقد الكثير من الذوق" و"يجيب الكتمة الألوان مرة غامقه" و"أحسها ماخذه تصميم تايتنك من جوه كل ما أشوف اتذكر الفيلم" و"أستغرب من التعليقات اللي تسب ديكور قصرها ترا اختلاف أذواق كيفها هي اللي بتسكن فيه مو نحن" و"هذا بيت أمها مو بيتها".

يشار إلى أن أحلام تواصل عرض مشاهد ترتبط بأغنيات ألبومها الجديد "فدوى عيونك". وأعلنت مؤخراً إطلاق أغنية "خطاك اللاش" وذكرت أنه تم تصويرها في فنلندا.