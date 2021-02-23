المرأة

بعد مطالبتها بالميراث.. هكذا إنتهت أزمة منار اللبنانية مع أولاد شعبان عبد الرحيم

Lebanon 24
23-02-2021 | 23:00
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بعد الأزمة التي أحدثتها الفنانة اللبنانية منار حمزة بمطالبتها بميراث في تركة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم حيث ادعت أن الفنان الراحل أوصى لها بفيلا خاصة به وأنه حرر لها عقد بيع بها، حرصت على أن تنهي تلك الأزمة بشكل ودي.

 

وكان أولاد الفنان الشعبي الراحل قد هاجموا الفنانة اللبنانية واتهموها بالنصب، وأنها لا تملك أي شيء من ممتلكات والدهم، وأكد عصام الابن الأكبر لشعبان عبد الرحيم أن منار لا حق لها في أي شيء من تركة والده وأنها لو كانت تملك أي شيء فسوف يعطيها إياه بدون نقاش.

 

ولكي تنهي منار حمزة، الشهيرة بمنار ، الخلاف بينها وبين أبناء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم ، فقد اتخذت خطوة إيجابية حيث حرصت على حضور حفل زفاف نجله عصام شعبان عبد الرحيم.

 

وكانت منار، قد أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبتها بنصيبها من ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، مشيرة إلى أن مسألة الورث هي أمر حساس بالنسبة له.

 

المصدر: لها
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