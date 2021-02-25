تكتم حول حال شيري عادل الصحية... إنجي خطاب تطالب بالدعاء لها

خضعت الفنانة شيري عادل الآن لإجراء عملية جراحية دقيقة، وذلك إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة، وطلبت صديقتها المقربة الفنانة إنجي خطاب من جمهورها الدعاء لهاشيري عادل دخلت مستشفى خاص سرا ونشرت الفنانة إنجي خطاب صورة تجمعها بشيري عادل، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستقرام، وعلقت عليها قائلة: فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري، النجمة شيري عادل بالشفاء، هتعمل عملية جراحية دقيقة، ربنا يقومك بالسلامة، يا روحي ياربوعلم "سيدتي نت" أن شيري تعرضت لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، ونصحها فريثقها الطبي بالانتقال إلى المستشفى، ودخلت بالفعل احدى المستشفيات الخاصة في سرية تامة، وخضعت لفحوصات مكثفة واتضح بعضها ضرورة خضوعها لجراحة عاجلة، ويتكتم الفريق المعالج طبيعة المرضيذكر أن شيري عادل كشفت مؤخرا حقيقة تعاقدها على بطولة مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر، المقرر عرضه بموسم رمضان 2021، مؤكدة أنها ستشارك في المسلسل بالفعل ولكن "ضيفة شرف" وستظهر في حلقة واحدة فقط، دعما للنجم مصطفى قمر الذي شاركها بطولة آخر أفلامها السينمائية "فين قلبي" عام 2017شيري أكدت أنها بعد نجاح دورها في حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"، صارت تتأنى كثيرا في اختيار أدوارها، ولكنها لا تمانع في الظهور كضيفة شرف بأدوار متميزة في أعمال جادة، مثلما فعلت مؤخرا بالتعاقد على تصوير مشهد واحد فقط في فيلم يحمل اسم "للإيجار"، وانتهت بالفعل من تصوير المشهد في مدينة الإسكندرية بمشاركة أبطال الفيلم الفنان خالد الصاوي ومحمد سلاميذكر أن آخر أعمال شيري عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمي، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل