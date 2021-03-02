المرأة

صدور الحكم بقضية حساب فضائح المشاهير "حمزة مون بيبي".. دنيا بطمة بريئة؟ (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2021 | 18:00
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أعلنت الفنانة المغربية دينا بطمة براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمتي النصب والتشهير في إطار قضية حساب فضائح المشاهير "حمزة مون بيبي".

 

وأشارت إلى هذا الأمر من خلال مشاركتها في مؤتمر صحافي عقدته في أحد فنادق الدار البيضاء برفقة محاميها عبد اللطيف بو عشر ين.

 

وعرض الأخير الوثائق التي تؤكد هذ البراءة مشيراً إلى أن المحكمة لم تجد أي دليل يشير إلى أي صلة لهما بالحساب المذكور أو "تدخلهما في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بغرض التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد".

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يشار إلى أن القضاء المغربي كان أمر بتقييد سفر الفنانة حتى يتم التحقيق معها في تهم "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته" مع استمرار حبس شقيقتها ابتسام بطمة قيد التحقيقات.

المصدر: لها
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