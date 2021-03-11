بعد ظهورها في المسبح ريا أبي راشد تتعرض للانتقادات.. والجمهور:"شو صارلها بعد ما نحفت"؟

تعرضت مقدمة البرامج ريا أبي راشد لموجة من الانتقادات بسبب فيديو نشرته على حسابها الخاص على "إنستغرام" وتناقله بعد ذلك عدد من الحسابات.

وظهرت في المقطع وهي تقف في أحد المسابح مرتدية ملابس السباحة قبل أن تتعرض لشلال مائي. ورغم أنها أرادت من خلال ذلك بث الأجواء الايجابية في أوساط متابعيها إلا أنها تعرضت لهجوم من بعض هؤلاء.

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A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial)





وأشاروا في تعليقاتهم إلى أن ما تفعله لا يليق بها وبشخصيتها وأنها تغيرت بشكل لافت. ومما كتبوه: "ما بعرف شو صارلها بعد مانحفت" و"اشفيها هذي بعد؟ كانت محترمة"...

وحقق المقطع في الساعات القليلة الأولى بعد نشره أكثر من 60 ألف مشاهدة. وتعليقاً عليه كتبت ريا: "أرسل بعض الموجات المنعشة إليكم. أتمنى أن يتمتع كل منكم بأسبوع رائع".

يشار إلى أن ريا لفتت الأنظار في وقت سابق بخسارتها بعض الوزن حيث باتت تتمتع برشاقة لافتة وهو ما يظهر من خلال إطلالاتها الأخيرة.