بطريقة رومنسية وقبلة على الرأس... زوج يسرا يحتفل بعيد ميلادها (صور)

بطريقة مميزة ورومانسية احتفل رجل الأعمال خالد صالح سليم، بعيد ميلاد زوجته الفنانة يسرا وسط عدد كبير من أصدقائهما.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور من الاحتفال الذي شهد أحدث ظهور ليسرا وزوجها، الذي ظهر في الصور وهو يحتضنها ويضع قبلة على رأسها.

وكان من ضمن الحضور الفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة نيللي كريم وعدد من الأصدقاء.

وكان فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" قد احتفل بعيد ميلاد يسرا في كواليس تصوير العمل، إلا أن انتقادات طالت المشاركين في الاحتفال بسبب إهمال جميع الحضور الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، حيث لم يظهر أي منهم مرتدياً الكمامة.