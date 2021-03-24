بعد غياب 27 عاماً.. شريهان تعود للشاشة في رمضان باستعراض مختلف!

بعد غياب 27 عاماً، يشهد شهر رمضان القادم عودة الفنانة شريهان لتطل على جمهورها من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وهو عبارة عن إنتاج موسيقي غنائي استعراضي ضخم تستعيد فيه شريهان ذكريات الثمانينيات وفوازير رمضان، ويحتوي على عدة رقصات واستعراضات لها، حيث تقوم إحدى الفرق الفنية الأوروبية بمشاركة الفنانة الكبيرة في هذا العمل، تحت إخراج المخرج أحمد شاكر خضير.

وتعتبر الفنانة شريهان واحدة من أهم أيقونات شهر رمضان واشتهرت بتقديم الفوازير التي ارتبطت بها أجيال عديدة مثل "ألف ليلة وليلة: كريمة وحليمة وفاطيمة" عام 1988، و"فوازير حول العالم" عام 1987، و"ألف ليلة وليلة: وردشان وماندو" عام 1986، و"ألف ليلة وليلة: عروس البحور" عام 1985"، وكان آخر الفوازير التي قدمتها بعنوان "حاجات ومحتاجات" عام 1994.

ومؤخرا، أعلنت الفنانة شريهان عن مصير مسرحية "كوكو شانيل" التي انتهت من تنفيذها قبل أربع سنوات.

وأوضحت شريهان في تغريدة ردت بها على سؤال لأحد متابعيها على "تويتر" حول مصير المسرحية التي تم الإعلان عنها قبل أربع سنوات، وكتبت: "ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريباً جداً على قناة من أقوى وأعظم القنوات في الشرق الأوسط".