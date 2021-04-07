شكران مرتجى تخضغ لتحوّل جذري وتوثٌّق بالفيديو.. شاهدوا ماذا جرى!



على حسابها على "إنستغرام"، شاركت النجمة السورية شكران مرتجى متابعيها بفيديو عبر خاصية القصص القصيرة مُرفقاً بعبارة "ردّاً على بعض التعليقات الّتي دائماً ما تتكرّر... أنا متل ما أنا".



وأطلت في الفيديو قبل بدء تطبيق المكياج، قائلةً "بعرف انو رح تعلّقوا عالفيديو اللي رح نزّلو عالانستغرام انو يا لطيف شو عاملة عمليات تجميل. حبّيت صورلكم قبل المكياج كيف انا مشان تعرفوا انو طريقة المكياج كتير بتغيّر بشكل الفنانة".



وأضافت: "اكيد مش كل اسبوع الفنانة بتعمل عملية تجميل، في شي اسمو contouring وزاوية كاميرا ورسمة عين".

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وقامت شكران مرتجى بنشر فيديو يظهر التحوّل الجذري الّذي خضعت له بالمكياج تحت عنوان " مو كل صورة يعني عملية تجميل".



