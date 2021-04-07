نانسي عجرم بفستان أسود يستحق التكرار (صورة)

تفاجئ الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بإطلالات ساحرة تنم عن ذوقها وأناقتها في اختيار كل ما يليق بها.

وتطل نانسي عجرم ضيفةً على برنامج "أغاني من حياتي" لتقدم مجموعة من أبرز أغنياتها إلى جانب بعض الأغاني القديمة والمتنوعة حيث تسترجع ذكريات وقصص هذه الأغنيات.

واختارت نانسي لإطلالتها في الحلقة فستاناً أسود قصيراً يستحق التكرار من علامة سان لوران، سبق أن ارتدته سابقاً في إحدى المناسبات.

الفستان أبرز قوام نانسي الجميل، ولاقى استحسان رواد التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجمالها واختياراتها ووصفوها بالصبية ابنة الـ14 عام.