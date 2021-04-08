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المرأة
كيم كاردشيان تنضم لنادي المليارديرات
Lebanon 24
08-04-2021
|
06:00
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ارتفعت ثروة رائدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان إلى أكثر من مليار دولار، على ما أعلنت الثلاثاء مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة.
وأفادت المجلة بأن اكتساب النجمة البالغة 40 عاماً صفة المليارديرة يعود جزئياً إلى شركتيها "كاي كاي دبليو بيوتي" لمستحضرات التجميل و"سكيمز" للملابس الداخلية النسائية، إضافة إلى عقودها في مجال تلفزيون الواقع ومع علامات تجارية تكرّس صورتها لتسويقها.
وكانت ثروة كارداشيان قدّرت في أكتوبر 2020 بنحو 780 مليون دولار.
وكانت شهرة كيم كارداشيان محدودة لدى انطلاق برنامج "كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيانز" في تشرين الاول 2007، لكنها أصبحت نجمة عالمية بفضل برنامج تلفزيون الواقعي هذا الذي بنت عليه إمبراطورية بمساعدة والدتها. وبلغ عدد متابعيها عبر شبكة "إنستغرام" الاجتماعية أكثر من 200 مليون.
وتقدمت النجمة رسمياً في شباط الفائت بطلب للطلاق من زوجها مغني الراب ورائد الأعمال كانييه ويست، بعد أسابيع من التكهنات حول احتمال انفصالهما.
وأقام كانييه ويست في العام 2014، شراكة مع "أديداس" المتخصصة في تصنيع المعدات الرياضية لتطوير علامته التجارية "ييزي" التي حققت نجاحاً واسعاً في كل أنحاء العالم إذ تجاوزت مبيعاتها السنوية مليار دولار. وهو كان سبق كارداشيان إلى نادي أصحاب المليارات إذ قدّرت "فوربس" في نيسان 2020 ثروته بنحو 1,3 مليار دولار.
المصدر: الحرة
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