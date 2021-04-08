المرأة

ممثلة سوريّة شابة مصابة بجروح عميقة.. ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
08-04-2021 | 18:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة سورية تسنيم باشا أظهرتها مصابة بفخذيها بجروح عميقة.

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وتبيّن أن الصورة مأخوذة من كواليس مسلسل "على صفيح ساخن" من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف سبيعي، ومن بطولة النجوم باسم ياخور وسلوم حداد وأمل بوشوشة وميلاد يوسف وعبد المنعم عمايري ونظلي الرواس وسمر سامي.

 

وكانت شركة "غولدن لاين" المنتجة نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" الإعلان الترويجي الخاص بمسلسل "على صفيح ساخن".

 

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وجاء في التعريف بالعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل: "أفراد عائلة على صفيح ساخن يشبهون كل فرد منا، أنت وأنا... في مواجهة كل ذلك القهر الذي يجري على أرضنا التي تخفي في باطنها عكس ظاهرها كأبنائها، وقبل كل شيء، يواجهون أنفسهم بملائكتها وشياطينها بإثارة وتشويق في عوالم جديدة خطرة وعميقة صادمة... وواقعية من لحم ودم".

 

وأبرزت لقطات الـ"برومو" صراع أفراد عائلة عادوا إلى وطنهم بعدما حاولوا بناء حياتهم خارجه، ليصطدموا بشتى أنواع التحديات مع عصابات تحترف تجارة المخدرات والدين من دون أن توفّر حتى عالم النفايات.

المصدر: لها
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