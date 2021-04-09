المرأة

الفاشينيستا الكويتية روان حسين تثير جدلاً بهذه الصورة

Lebanon 24
09-04-2021 | 06:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين بأحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، ما أثار ضجة وحالة من الجدل الواسعة بين المتابعين.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل أن روان بن حسين جمعتها لقطات وصور مع علي مخلوف، نجل رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال بشار الأسد.


وجاء في تعليقات المغردين على "تويتر" أن الصورة مأخوذة في عيد ميلاد علي نجل رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خال الأسد في دبي.

ولم يتبين تاريخ التقاط الصورة بالضبط لكن تبين أنها نشرت على عدة صفحات على موقع "تويتر" بتاريخ 4 نيسان.

 

#متداول رغم أزمة والده ..علي مخلوف نجل #رامي_مخلوف ابن خال #بشار_الأسد يحتفل بعيد ميلاده برفقة "الفاشينستا" الكويتية #روان بن الحسين، في مدينة دبي pic.twitter.com/wgVwlrei7Q

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