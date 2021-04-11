المرأة

نصائح للتخلص من تقلصات الدورة الشهرية

Lebanon 24
11-04-2021 | 06:00
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تؤثر آلام الدورة الشهرية على أكثر من 80% من النساء في فترة الحيض ويمكن أن تكون منهكة للغاية.
وتحدث آلام الدورة الشهرية عندما يتقلص جدار الرحم العضلي. وتحدث هذه الانقباضات الخفيفة باستمرار في الرحم، لكنها عادة ما تكون خفيفة جدًا بحيث لا تستطيع معظم النساء الشعور بها. وخلال الدورة الشهرية، يبدأ جدار الرحم في الانقباض بقوة أكبر لمساعدة بطانة الرحم على الانكماش، مما يؤدي إلى آلام مزعجة.
إليك كيفية التخلص من تقلصات وآلام الدورة الشهرية بسرعة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
المسكنات
يوصي الأطباء بتناول الأيبوبروفين والأسبرين للمساعدة في إدارة الألم، أو الباراسيتامول إذا كنت تعانين من الربو أو مشاكل في المعدة أو الكلى أو الكبد. وإذا لم تساعد المسكنات العادية، فقد يصف طبيبك مسكنًا أقوى للألم، مثل النابروكسين أو الكوديين.
عبوة الماء الساخن
يعتبر الدفء الموضعي على أسفل بطنك طريقة مؤكدة للتخفيف من آلام الدورة الشهرية، ويمكن استخدام عبوات خاصة متوفرة في الصيدليات للتخفيف من التهاب بطانة الرحم وآلام الدورة الشهرية السيئة.
الحمّام الدافىء
قد لا تساعد الزيوت العطرية في الحمام على تخفيف الألم على وجه التحديد، لكنها يمكن أن تساعدك بالتأكيد على الاسترخاء، مما قد يخفف من الشعور بعدم الراحة. ويمكنك استخدام مستخلص القنب، وأملاح إبسوم، ومزيج من الزيوت الأساسية لتهدئة الجسم وتقليل الألم.
ممارسه الرياضة
قد تكون التمارين الرياضية هي آخر شيء تريدين القيام به خلال ذلك الوقت من الشهر، لكنها ستساعدك على التخفيف من الشعور بالألم. وتشير الدراسات الحديثة تشير إلى أن التمارين منخفضة الكثافة مثل اليوغا والتمارين عالية الكثافة مثل الأيروبيكس يمكن أن تساعد في ذلك.
ارتداء الملابس المريحة
من المحتمل أن تشعري بالانتفاخ خلال الدورة الشهرية، ويمكن أن تخفف الملابس الفضفاضة والمريحة الضغط على بطنك، كما أن تدليك الجزء السفلي من البطن يمكن أن يساعد في التخفيف من الألم.
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