المرأة

للمرة الأولى: جزء من وجه ابنة تامر حسني وبسمة بوسيل يظهر.. من تشبه؟

Lebanon 24
04-05-2021 | 00:29
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احتفلت المصمّمة بسمة بوسيل، زوجة المغني تامر حسني، بيوم ميلاد ابنتها الكبرى مايا بطريقتها الخاصة. ونشرت عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" عبر "إنستغرام" صورة جانبية للأخيرة أظهرت جزءاً من وجهها، علماً أنها بدت في الصورة وهي تضع الكمّامة.

وتناقل الصورة عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق، وهو ما دفع المتابعين إلى المقارنة بين الطفلة ووالديها، وفيما رأى الكثيرون أنها ورثت العديد من ملامح والدها، أشار آخرون إلى أن الصورة لا تُظهر وجهها بوضوح.

المصدر: لها
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