باحتفال مصغر وقالب حلوى مميز ميريام فارس تحتفل بعيدها.. كم أصبح عمرها؟ (فيديو)

احتفل محبو الفنانة ميريام فارس بعيد ميلادها وتوجهوا إليها بأمنياتهم عبر الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، نشرت ميريام على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام" فيديو قصيراً أظهر التجهيزات التي حضرتها للمناسبة.

وتبين أنها اكتفت بحفل مصغر أقامته مع أفراد عائلتها. وأظهر المقطع أنها أحضرت لهذا حلوى الماكارون الملونة وقالب حلوى على شكل الحرف الأول من اسمها M كما شوهد ابنها وهو يقود سيارة صغيرة مع البالونات.

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وأثار الفيديو اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا لها المزيد من التألق والنجاح وحققت أكثر من 185 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

يُذكر ان ميريام من مواليد 3 أيار 1983 أي أصبح عمرها 38 سنة.