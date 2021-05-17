المرأة

ابنة الـ 26 عاما تتربع على عرش الجمال العالمي.. تعرفوا إلى ملكة جمال الكون الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2021 | 12:00
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بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا، توجت المكسيكية أندريا ميزا بلقب ملكة جمال الكون في الدورة الـ69 من المسابقة التي أقيمت مساء أمس الأحد بولاية فلوريدا الأميركية.

 

وتداولت مجلة "بيبول" التي تعنى بالمشاهير معلومات عن الملكة الجديدة، لافتين إلى أن ميزا تبلغ من العمر 26 عاماً، حصلت على اللقب بعدما أطاحت بملكة جمال البرازيل جوليا جاما التي نالت لقب الوصيفة وملكة جمال بيرو جانيك ماسيتا ديل كاستيلو التي حصلت على لقب الوصيفة الثانية.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I

 

 

واقيم الحفل هذا العام بمشاركة 73 ملكة جمال من جميع أنحاء العالم وبحضور لجنة تحكيم مكونة من 8 نساء، تضم فائزتين سابقتين باللقب، ورائدات أعمال وشخصيات تلفزيونية.

 

WHO ARE YOU? #missuniverse pic.twitter.com/WFPhNz4zO6

وخلفت ميزا، الجنوب إفريقية زوزيبيني تونزي، التي تم تمديد حملها للقب بعد تأجيل المسابقة عام 2020 بسبب فيروس كورونا.

المصدر: لها
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