المرأة

صورة لقصي خولي تثير التساؤلات.. طليقته تجيب من يريد معرفة طبيعة علاقتها به

Lebanon 24
20-05-2021 | 04:00
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نشر الممثل قصي خولي عبر "تويتر" صورة جمعته بابنه عميد من طليقته التونسية مديحة الحمداني التي نشرت الصورة نفسها من دون أن يظهر فيها خولي، ما أثار تساؤلات حول عودة الثنائي إلى بعضهما.

وعلّق خولي على الصورة بعبارة لبروفيسور علم النفس والسلوك البشري ديفيد م. غوتزمن، جاء فيها: "الآباء، مثل الأمهات، لا يولدون. ينمو الرجال إلى آباء، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم. الله يحمي أطفال العالم".

 

Fathers, like mothers, are not born. Men grow into fathers, and fathering is a very important stage in their development.”– David M.Gottesman

الآباء،مثل الأمهات ، لا يولدون. ينمو الرجال إلى آباء ، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم- ديفيد م. جوتسمان الله يحمي اطفال العالم🙏🏼 pic.twitter.com/9GeBAJL2WI



وسرعان ما نفت الحمداني الشائعات قائلةً في منشور عبر خاصية ستوري على "انستغرام": "هذا جواب على سؤال يطرح يوميا.. اللي يهمهم برشا نوعية علاقتي أنا وأبو ابني حاليا نقلهم علاقتنا هي علاقة تقدير واحترام وشراكة لتربية ابننا اللي هو روحنا وحب حياتنا".

 

 


وأضافت: "وهاذي بالنسبة ليا أرقى أنواع العلاقات، نتمنالو السعادة والنجاح، نحنا بينتنا طفل وشراكة عمر جاي اللي يحميلنا ولدنا ويحمي أولاد الناس الكل..، إن شاء الله هذا الموضوع يتسكر".

وكانت الحمداني كتبت على صورة ابنها: "السبب الذي استيقظ من أجله كل يوم، الحب الوحيد في حياتي إلى الأبد". 

 

Fathers, like mothers, are not born. Men grow into fathers, and fathering is a very important stage in their development.”– David M.Gottesman
الآباء،مثل الأمهات ، لا يولدون. ينمو الرجال إلى آباء ، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم- ديفيد م. جوتسمان الله يحمي اطفال العالم🙏🏼 pic.twitter.com/9GeBAJL2WI

 

 

 

المصدر: لها
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