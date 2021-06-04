المرأة

الصورة الأولى لديانا كرزون بمعالم حمل واضحة.. ورسالة مؤثرة الى زوجها

Lebanon 24
04-06-2021 | 10:44
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مع اقتراب وضع مولودها الأول، أعربت الفنانة ديانا كرزون عن حبها لزوجها، إذ نشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام رسالة مؤثرة تضمنت كلامًا رومنسيًا لافتًا.
 
 


وجاء في الرسالة التي أرفقتها كرزون مع مجموعة صور من حفل زفافها ومن حملها: "أحببتُ رجل.. هو صديقي وحبيبي.. وقطعة من قلبي.. هو نعمة سأظل اشكر الله عليها.. إني إستودعتك زوجي.. وعُمره وعافيته فيا رب أحفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت.. وها نحن ننتظر طفلنا الأول .. قطعة من قلبنا سنحرص عليك جيداً سنبقى معك دائمآ وان وقعت سنساندك على اكتافنا سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والاقرب لنا، ‏اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا".

وكانت كرزون قد أهدت زوجها الأعلامي معاذ العمري في عيد الحب في شباط الماضي أغنية بعنوان "هو مين"، وذلك تعبيرًا منها عن حبها الكبير له، إضافة الى إعلان حملها بطريقة مميزة في آخر الفيديو من خلال صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل.


المصدر: بصراحة
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