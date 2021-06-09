لن تصدّقوا تكلفة ولادة طفلة الأمير هاري.. وهذا اسمها!

أفادت الصحافة العالمية بأن دوقة سايكس السابقة ميغان ماركل اختارت مستشفى سانتا باربارا في كاليفورنيا، لإنجاب مولودتها الثانية التي أطلقت عليها اسماً مركباً هو "ليلييت ديانا".وأكدت صحيفة "دايلي ميل" أن المستشفى يُعدّ مؤسسة ضخمة، وقد تأسّس عام 1888 من جانب 50 امرأة ويشهد على 2400 ولادة سنوياً، ويقع في وسط مدينة سانتا باربرا، وهو من أقرب المستشفيات الى قصر ماركل والأمير هاري في كاليفورنيا.وأشارت الصحيفة الى أن تكلفة الولادة الطبيعية في هذا المستشفى تتخطّى الـ 14 ألف دولار.