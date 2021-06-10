المرأة

نيكول سابا تخطف الأنظار في مصر.. فستان أسود sexy وترقص بإثارة وتغني "يا واد يا تقيل" (صور وفيديو)

Lebanon 24
10-06-2021 | 02:00
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أحيت مؤخرا الفنانة نيكول سابا سهرة غنائية في أحد فنادق القاهرة.

 

وتألقت نيكول بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا أسود يتميز بفتحة عند الساق من توقيع المصمم اللبناني وديع دو جريج.

 

A post shared by Nikki (@nicolesabaaa)


 

وخطفت نيكول الأنظار بإطلالتها، وتم تداول صور وفيديوهات من الحفل، وظهرت في فيديو وهي تغني وترقص بإثارة على المسرح والجمهور تفاعل معها.

 

 
 

كما انتشر فيديو لها وهي تغني أغنية الراحلة سعاد حسني "يا واد يا تقيل".

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)

 

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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