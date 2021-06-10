نيكول سابا تخطف الأنظار في مصر.. فستان أسود sexy وترقص بإثارة وتغني "يا واد يا تقيل" (صور وفيديو)

أحيت مؤخرا الفنانة نيكول سابا سهرة غنائية في أحد فنادق القاهرة.
وتألقت نيكول بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا أسود يتميز بفتحة عند الساق من توقيع المصمم اللبناني وديع دو جريج.
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وخطفت نيكول الأنظار بإطلالتها، وتم تداول صور وفيديوهات من الحفل، وظهرت في فيديو وهي تغني وترقص بإثارة على المسرح والجمهور تفاعل معها.
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كما انتشر فيديو لها وهي تغني أغنية الراحلة سعاد حسني "يا واد يا تقيل".
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