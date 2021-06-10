المرأة

ظهور شخصية "سوبر مايا" في حفل استعراضي ضخم لمايا دياب (صور)

Lebanon 24
10-06-2021 | 11:00
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تطلّ النجمة اللبنانية مايا دياب على الجمهور بحفل استعراضي ضخم يحمل عنوان"X_plore Super Maya" حصرياً عبر منصة "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC "، وذلك مساء الخميس. 
 
 
يُذكر أن تصوير الحفل استغرق نحو 26 ساعة داخل استوديو مجهّز في بيروت، وتخلّله العديد من المواقف المؤثّرة واللحظات الطريفة التي ستُعرض على الجمهور. كذلك سيشهد الحفل ظهوراً لشخصية "سوبر مايا" التي كشفت عنها مايا دياب أخيراً عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مُعلنةً أن "ثمة مفاجآت تتعلّق بتلك الشخصية في المستقبل، إذ لن يقتصر دورها على الحفل وحسب".
 
 
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