كيف تحصلين على بشرةسمراء من دون التعرّض للشمس؟

يسمح المسمّر الذاتي بالحصول على بشرة سمراء مشرقة وطبيعية. ويمكن تجميل اللون بالماكياج المناسب من دون الحاجة إلى التشمّس.حضّري بشرتك مسبقاً• قبل استعمال منتج التسمير، افركي بشرتك بحركات دائرية ناعمة، مرتين أسبوعياً، أو استعملي فرشاة لتنظيف البشرة.• رطّبي بشرتك بانتظام عبر استعمال قناع غني بالسليلوز الحيوي الذي يعجّ بعناصر تنشّط البشرة مثل حمض الهيالورونيك. استعملي هذا العلاج كل ليلتين على مر الأسبوع. تساهم هذه الحيلة المدهشة في تنشيط البشرة المتعَبة. دلّكي البشرة بأطراف أصابعك بين 3 و5 دقائق ثم اتركي القناع على البشرة لعشر دقائق.بعد الأسبوع التحضيري• ادهني المسمّر الذاتي على بشرة نظيفة من دون استعمال كريم مرطّب مسبقاً. ادهني المنتج المتبقي على يديك في المرحلة الأخيرة على الحاجبين والشعر أو أطراف الأنف، ولا تنسي الأذنين والعنق. صححي الثغرات الصغيرة بقطعة قطنية منقوعة بعصير الليمون.• جددي العملية في الأيام اللاحقة لإطالة مفعول اللون الاصطناعي (كل يومين أو ثلاثة أيام من الأسبوع الأول، ثم مرة أسبوعياً). افركي جسمك بنعومة عشية استعمال المنتج كل أسبوع وتابعي ترطيب بشرتك.جمّلي بشرتك في الأيام اللاحقة• إذا كانت بشرتك فاتحة، اختاري كريماً ملوّناً سائلاً جداً لأن التركيبة تخسر جزءاً من قوتها عند دهنها. ادهني بودرة شمسية فاتحة وغير لامعة مركزةً على المناطق المنتفخة من الوجه.• إذا كانت بشرتك جافة، اختاري هلاماً برونزياً أو نحاسياً يوضع على البشرة مباشرةً أو يُخلَط مع كريم النهار، ثم وزعي كمية صغيرة من بودرة خدود برتقالية أو زهرية إلى جانب بودرة شمسية داكنة.• إذا كانت ملامحك مشدودة، اختاري بودرة برونزية مع انعكاسات زهرية لتنشيط لون البشرة. إذا كان الأثر بارزاً جداً ذوّبي المادة بأصابعك.