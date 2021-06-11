شقيقة جيسيكا عازار تخطف الأنظار بحفل توديع العزوبية.. كانت مذيعة أيضاً في الـ MTV (صور وفيديو)

لفتت جنيفر عازار شقيقة الإعلامية جيسيكا عازار الأنظار خلال سهرة توديع العزوبية التي أقيمت منذ يومين في احد مطاعم بيروت.

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وقد ارتدت جنيفر فستاناً مثيرا باللون الأخضر متوسط الطول عاري الظهر ويتميز بفتحة عند الساق من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

واعتمدت تسريحة "الشينيون" البسيطة، وماكياجا ناعماً.

وقد أثنى المتابعون على إطلالتها.

يُذكر ان جنيفر كانت مذيعة طفس في الـ MTV الا انها تركت العمل في المحطة منذ فترة.

وتدخل الإعلامية جيسيكا عازار اليوم الجمعة القفص الذهبي مع خطيبها محمد صوفان في حفل سيُقام في قصر جنبلاط في منطقة البرامية ـ صيدا.