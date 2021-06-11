المرأة

برسالة رومنسية مؤثرة.. الملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها الثامن والعشرين من الملك عبدالله الثاني (صورة)

Lebanon 24
11-06-2021 | 12:00
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احتفلت الملكة رانيا العبدالله بعيد زواجها الثامن والعشرين من ملك الأردن عبدالله الثاني برسالة رومنسية وجهتها له عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة جمعتهما معلقةً بقولها: "دائماً الأحب على قلبي... عيد زواج سعيد سيدنا".

 

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)


 

وتزوّج الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في في 10حزيران من عام 1993 قبل توليه العرش، ولُقّبت بملكة الأردن بعد أشهر عدّة من تتويجه في عام 1999.

 

وكان حفل زفافهما بمثابة عيد قومي، فبعد عقد القران، جال العروسان في شوارع عمّان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب. وارتدى الملك عبد الله بدلته العسكرية، في حين ارتدت رانيا فستانًا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد Bruce Oldfield.

 

 

ورافق العروس خمس فتيات صغيرات. كوصيفات حملن باقات من الورود الصفراء والبيضاء، أمّا كعكة العرس فكانت متعددة الطوابق، كل منها بشكل مستطيل مزيّن بالتيجان.

 

ورُزقا بأربعة أبناء، أكبرهم ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم.

 

المصدر: لها
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