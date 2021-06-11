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المرأة
منة شلبي تحقّق حلم الأمومة بأسلوب مختلف
Lebanon 24
11-06-2021
|
14:00
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من عروض "شاهد الأولى"، دراما اجتماعية تطرح قضية كفالة في الموسم الثاني من مسلسل "ليه لأ" للكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم وآخرين، ومن إنتاج "E Producers".
ترصد الأحداث حكاية ندى، التي ترغب في احتضان طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل. وتشير الكاتبة مريم نعوم إلى أن العمل يتطرق إلى موضوع التمرد على المسلّمات، وهو مناسبة لنسأل لماذا علينا الالتزام بما اعتدنا عليه، وألاّ نتمرد على ما يفرض علينا بحكم المجتمع والتقاليد". وتضيف نعوم بالقول: "إن عبارة "ليه لأ" ليست مقتصرة على سيدات يواجهن تجارب حياتية معينة، فقد يمتد الأمر في مواسم قادمة ليرصد مواضيع ترتبط برجال يجدون أنفسهم منحصرين بأنماط معينة لا يمكنهم الخروح منها".
وتشرح نعوم عن ندى التي ستتمرد على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معينة من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالاحساس بالأمومة، وكأن هذه هي الطريقة الوحيدة لكي تتحقق الأمومة من خلالها، علماً أن ثمة طرق أخرى سنكتشفها من خلال المسلسل. وتعيش الشابة حالة من الحيرة من مدى صواب قرار مصيري اتخذته، وحالة صراع داخلي ومع المحيطين بها، في ظل وجود ضغوط عليها إلى جانب علاقتها بالطفل الذي ترغب في تبنّيه.
المصدر: نواعم
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