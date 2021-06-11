المرأة

للتخلص من خطوط تمدد الجلد.. إليكِ الطريقة

Lebanon 24
11-06-2021 | 23:00
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تمثل خطوط التمدد مشكلة جمالية لدى الكثيرين، حيث إنها تجعل الجلد يبدو بمظهر قبيح. فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة قال البروفيسور إيكهارد برايتبارت إن خطوط التمدد هي خطوط تظهر على البطن والفخذين، مشيراً إلى أنها عادة ما تصيب النساء خلال الحمل.
وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن خطوط التمدد تنشأ أيضاً بسبب النمو المتزايد أثناء مرحلة المراهقة، لافتاً إلى أن الأمر يتوقف على مدى قوة وترابط ألياف النسيج الضام، حيث إن خطوط التمدد تعتبر تمزقاً في النسيج الضام، مع العلم بأن هذا التمزق عميق وليس سطحياً.
وأشار برايتبارت إلى أنه لا يمكن التخلص من خطوط التمدد على نحو جذري، وإنما يمكن التخفيف من مظهرها القبيح، وذلك بتقوية النسيج الضام من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية. كما تعد حمامات الساونا مفيدة بفضل التأثير الناجم عن التبديل بين السخونة والبرودة.
وبالإضافة إلى ذلك، يسهم التدليك في تنشيط سريان الدم، مما يعمل على مواجهة الالتهاب المصاحب لخطوط التمدد، ومن ثم تقل حدة الاحمرار ولا تبدو الخطوط ظاهرة بشكل واضح.
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