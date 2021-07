لمن قالت أصالة: "خففي مكياجك تظهر حقيقتك أكثر"

علقت الفنانة أصالة على جلسة تصويرها الأخيرة في دبي، تحت عنوان The Soul of Soula، وذلك في مقابلة مع برنامج ET بالعربي.وأوضحت أصالة أن تعاملها مع جلسة التصوير تطلب الإحساس الذي تشعر به اليوم، فقبل ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لم تكن ستتمكن من التعامل مع التصوير بنفس الطريقة.وقالت: "عملت تعبيراتي بكل مصداقية، أضحك بجد وأصرخ بجد، وعملت كل شيء بجد".