المرأة

لمن قالت أصالة: "خففي مكياجك تظهر حقيقتك أكثر"

Lebanon 24
01-07-2021 | 11:30
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علقت الفنانة أصالة على جلسة تصويرها الأخيرة في دبي، تحت عنوان The Soul of Soula، وذلك في مقابلة مع برنامج ET بالعربي.

وأوضحت أصالة أن تعاملها مع جلسة التصوير تطلب الإحساس الذي تشعر به اليوم، فقبل ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لم تكن ستتمكن من التعامل مع التصوير بنفس الطريقة.

وقالت: "عملت تعبيراتي بكل مصداقية، أضحك بجد وأصرخ بجد، وعملت كل شيء بجد".
 
 


وأضافت: "عشقت الصور لأنها حقيقية وليس فيها توقف (Pause)، والمصور محمد سيف يهتم بالتفاصيل الطبيعية كثيراً ويعشق الطبيعة، وأحب نظرته لأن أغلب صورنا ليست حقيقية".

ووجهت أصالة لمتابعاتها نصيحة بخصوص المكياج قالت فيها: "كل ما كان الميك أب أقل كل ما تظهر الحقيقة أكثر، كل ما كانت حقيقتك أحلى خفي مكياجك".

المصدر: لها
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