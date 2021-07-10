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المرأة
تعرّفي على فوائد الليمون للشعر
Lebanon 24
10-07-2021
|
23:00
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هناك الكثير من الطرق البسيطة التي يمكن استخدامها، خاصة في فصل الصيف لحماية الشعر من أشعة الشمس، ومن بينها إضافة القليل من عصير الليمون الحامض إلى بعض الخلطات للحصول على نتيجة مبهرة.
ويلعب الليمون دوراً كبيراً في تنشيط الشعر وجعله صحياً ومشرقاً، لاحتوائه على الفيتامينات والمواد المحفّزة لنمو الشعر بطريقة صحية.
كذلك يساعد عصير الليمون في علاج مشكلة قشرة الشعر المزعجة، ويعمل أيضاً على تنظيف فروة الرأس وتخفيف الدهون المفرطة فيها والتخلص من أي بكتيريا يمكن أن تنمو عليه.
ويمكن إضافة القليل من الليمون الى الماء ووضعه على الشعر لمدة نصف ساعة لتقويته ومنحه اللمعان والنعومة.
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