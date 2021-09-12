المرأة

نجمة "الطائر المبكر" التركية ديميت أوزدمير بصور جريئة جداً كشفت مفاتنها.. شاهدوا إطلالتها

Lebanon 24
12-09-2021 | 08:00
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نشرت الممثلة التركية ديميت اوزدمير صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

ولفتت ديميت الأنظار بإطلالتها التي وصفت بالجريئة حيث ارتدت تنورة باللون الأزرق وكنزة باللون الأخضر مفتوحة وظهرت من دون حمالة صدر.

 

A post shared by Demet Özdemir (@demetozdemir)


 

ديميت هي ممثلة وعارضة أزياء وراقصة تركية، ولدت في 26 شباط 1992 في منطقة كوكايلي بتركيا، وما لا يعرفه كثيرون عنها، أنها بالأصل مهاجرة من بلغاريا.

 

شاركت في مسلسل "ليث ونورا" الذي عرض عام 2014، ولعبت دور "الينا" بجانب أبطال العمل كيفانش تاتليوغ والممثلة فرح زينب.

 

ديميت اشتهرت في العالم العربي من خلال مسلسل "الطائر المبكر" مع الممثل التركي جان يامان.

 

بعيدًا عن نجاحات مسلسلاتها، تصدرت ديميت أوزدمير أخبار الصحف بسبب علاقاتها الكثيرة التي يقال أنها حاولت أن تمحيها عن محرك البحث غوغل خاصة مع كل ممثل تقوم بالتمثيل معه.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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