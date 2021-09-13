المرأة

مجدداً رانيا يوسف بإطلالة جريئة.. توب بيضاء مكشوفة و"هوت شورت" (صورة)

Lebanon 24
13-09-2021 | 09:00
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خطفت النجمة رانيا يوسف الأنظار بإطلالة جديدة لها على عادتها، إذ أطلت على جمهورها في شبكات التواصل الاجتماعي بـ"توب" بيضاء بلا أكمام ومكشوفة الظهر، نسّقتها مع "هوت شورت" من القماش الأسود.

وقالت معلقةً على الصورة في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "كل فرحة تصنعها لغيرك، ستعود لك وهي أجمل".
 


وعلى الصعيد الفني، تطل الفنانة المصرية على "شاهد VIP" في الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، ومعالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح.
المصدر: لها
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