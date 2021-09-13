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المرأة
سميرة سعيد تكشف أسراراً عن حياتها وأكثر موقف محرج تعرّضت له
Lebanon 24
13-09-2021
|
11:00
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تصدرت النجمة سميرة سعيد التراند على مواقع التواصل الاجتماعي بعفويتها وبساطتها خلال استضافتها في برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، عبر قناة ON E الفضائية.
وكشفت الفنانة المغربية عن بعض التفاصيل من حياتها الشخصية، إذ أوضحت أن اسمها الحقيقي هو سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها التي لا تفضله على الاطلاق هو "سوسو"، لافتة إلى أن أعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم.
وأكدت سميرة أنها "سينغل" وغير مرتبطة نهائياً ولا تعيش أي قصة عاطفية، لافتة إلى أنه لديها ابن واحد يدعى شادي وتمتلك 5 كلاب وتهتم بمجموعة من القطط الموجودة في الشعر من خلال إطعامهم.
وذكرت النجمة المتألقة أكثر موقف محرج واجهته أثناء حفلاتها قائلة: "كان في مهرجان بعلبك منذ ست سنوات حيث تفاجئت بقطع سوستة الفستان قبل صعودي بوقت قليل على المسرح كان موقف صعب".
المصدر: لها
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