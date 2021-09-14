صورة تجمع ما بين إعلاميتين مُثيرتين للجدل.. من الأجمل رزان مغربي أم جويل مردينيان؟

نشرت الإعلامية رزان المغربي صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام تجمعها بزميلتها الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان.

الصورة التقطت خلال تواجد رزان وجويل في الحفل الـ 30 الذي أقامته قناة MBC مؤخرا في البرتغال.

وبدا من الصورة ان الاثنتين على علاقة صداقة، وأشارت رزان في تعليقها على الصورة ان جويل هي الأجمل.

وقد لاقت الصورة استحسان المتابعين، واعتبر البعض ان الاثنتين تتشابهان وهما مثيرتان للجدل.