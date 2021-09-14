المرأة

نجمة أميركية بفستان جريء جدًّا (صور)

Lebanon 24
14-09-2021 | 13:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للممثلة الأميركية داكوتا جونسون المعروفة بدورها في سلسلة أفلام fifty Shades Of Grey من إطلالتها بمهرجان البندقية للأفلام حيث ظهرت بفستان جريء جداً، وشفاف كشف عن جسمها بشكل واضح، ما أحدث ضجة بين المتابعين. كما تميزت إطلالتها بالسلاسل الطويلة باللون الفضي، مع شورفسكي عند منطقة الصدر باللون الأحمر، أضافت رونقاً خاصاً على الفستان.
 
 
 
 
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