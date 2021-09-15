4 أبراج يفسدن السعادة.. هل أنت من بينهن؟

من الواجب الحذر من البنات من مواليد 4 ابراج لأنهن يمكن ان يؤثرن بطريقة سلبية جداً على سعادة البنات الاخريات واليك الاسباب وصفات هذه الابراج.



الجوزاء

من الممكن ان تؤدي البنت من مواليد برج الجوزاء دوراً كبيراً في ما يتعلق بإفساد الاجواء الجميلة التي تسود في محيطها. والسبب انها انفعالية وغيورة في بعض الاحيان. فقد لا يعجبها ان تعيش فتاة اخرى الفرح. ومن الممكن ان تسعى بطريقة ارادية الى تحويل هذا الفرح الى تعاسة. الا انها تشعر بالندم بعد فوات الاوان وحين يصبح تصحيح الامور امراً غير ممكن. اذاً من الافضل التزام اجراءات الحذر اثناء التعامل معها.



لا تظهر مولودة برج القوس الا المودة تجاه الاخريات. الا انها في الحقيقة تفضل الا تحقق اي فتاة اخرى النجاح الكبير الذي تحلم بتحقيقه بنفسها. ولهذا فإنها لا تظهر السعادة اذا اخبرتها احداهن انها بلغت هدفاً ما. فهي غيورة الى حد كبير وان كانت لا تظهر هذا بشكل علني. كما انها تتعمد انتقاد الجميع وان كان هذا الانتقاد غير صائب وفي غير مكانه. فهي ترمي من خلال هذا الى جعلهم يشعرون بالاحباط والى دفعهم الى التخلي عن اندفاعهم وتفانيهم من اجل بلوغ غاياتهم. ولهذا من الضروري عدم التعامل معها بعفوية تامة والتفكير مراراً قبل اعطائها اي معلومات مهمة ومصيرية.



الجدي

تشعر مولودة الجدي غالباً بالعجز عن القيام بالخطوات التي من شأنها ان تساعدها على تحقيق التقدم الى الامام. ولهذا فإنها لا تحب ان ترى الاخريات يحققن النجاح. فهي لا تقوم بالاجراءات اللازمة في اي اتجاه الا متأخرة كما انها لا تقوى على اخذ القرارات الحاسمة في اي امر. ولهذا لا يمكنها تحقيق الكثير من الانجازات. كما انها تشعر بالانزعاج اذا حقق شخص آخر ما انجازاً ما وتسعى الى التقليل من اهميته. ولهذا الافضل عدم اخبارها بأمر اي نجاح يتم الوصول اليه. والسبب انها تفسد الفرحة التي يتم الشعور بها نتيجة لذلك. القوسلا تظهر مولودة برج القوس الا المودة تجاه الاخريات. الا انها في الحقيقة تفضل الا تحقق اي فتاة اخرى النجاح الكبير الذي تحلم بتحقيقه بنفسها. ولهذا فإنها لا تظهر السعادة اذا اخبرتها احداهن انها بلغت هدفاً ما. فهي غيورة الى حد كبير وان كانت لا تظهر هذا بشكل علني. كما انها تتعمد انتقاد الجميع وان كان هذا الانتقاد غير صائب وفي غير مكانه. فهي ترمي من خلال هذا الى جعلهم يشعرون بالاحباط والى دفعهم الى التخلي عن اندفاعهم وتفانيهم من اجل بلوغ غاياتهم. ولهذا من الضروري عدم التعامل معها بعفوية تامة والتفكير مراراً قبل اعطائها اي معلومات مهمة ومصيرية.الجديتشعر مولودة الجدي غالباً بالعجز عن القيام بالخطوات التي من شأنها ان تساعدها على تحقيق التقدم الى الامام. ولهذا فإنها لا تحب ان ترى الاخريات يحققن النجاح. فهي لا تقوم بالاجراءات اللازمة في اي اتجاه الا متأخرة كما انها لا تقوى على اخذ القرارات الحاسمة في اي امر. ولهذا لا يمكنها تحقيق الكثير من الانجازات. كما انها تشعر بالانزعاج اذا حقق شخص آخر ما انجازاً ما وتسعى الى التقليل من اهميته. ولهذا الافضل عدم اخبارها بأمر اي نجاح يتم الوصول اليه. والسبب انها تفسد الفرحة التي يتم الشعور بها نتيجة لذلك.

الحوت

تعتبر مولودة الحوت من مواليد 4 ابراج يفسدون السعادة. فهي صامتة الى حد كبير وغالباً ما لا تعبر عن مشاعرها. الا انها تخفي بعض الضغينة لكل من يمكن ان يحقق التميز في حياته. ولهذا فهي تتعمد عدم التعبير عن فرحتها بذلك. وهو ما يمكن ان يشعر الشخص الآخر بأن ما وصل اليه ليس بالامر المهم. اذاً من الافضل الابتعاد عنها قدر الامكان لأنها من مواليد الابراج الذين لا يشاركون الآخرين فرحتهم بل يمكن ان يفسدوها ايضاً.