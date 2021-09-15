هذه الأبراج غير متوفرة عاطفياً.. هل أنت من ضمنها؟

الدلوالدلو بطبيعة الحال سيأتي على رأس اللائحة، فالبرج هذا يعرف بالإنفصال العاطفي. الدلو لا يشعر بالراحة على الإطلاق حين يتعلق الأمر بالمشاعر، فهو منطقي وتحليلي ولا يحب على الإطلاق الحديث عن المشاعر أو حتى الإستماع للآخرين يتحدثون عن مشاعرهم.كلمة مشاعر بحد ذاتها تجعله يشعر بعدم الراحة، ولهذا السبب يبدو بعيداً عاطفياً عن كل من يحيط به سواء الشريك أو أفراد العائلة.هو ليس بالتأكيد البرج الذي سيقدم لكم كتفاً تبكون عليه، ولكن هذا لا يعني أنه لن يقوم بدعمكم، بل على العكس سيقوم بدعمكم ولكن على طريقته الخاصة التي هي أبعد ما تكون عن المشاعر.هو أصلاً لن يعرف الكثير عما تشعرون به لأنه لن يسألكم، ولن يكشف لكم الكثير عن مشاعره لأنه لا يريد الحديث عن الأمر.الدلو في العلاقات حين يشعر للحظة بأنه بات في مرحلة عليه الكشف وبشكل دائم عن مشاعره فهو سيرحل وفي الزواج سيفتعل المشاكل كي يبعد نفسه عن الشريك وبالتالي سيحصل على مساحته ووقته من أجل التحايل على محاولات الشريك جعله يكشف عن مشاعره.العذراءالبعض يصنف العذراء على أنه لا يملك مشاعر على الإطلاق وهذا حكم ظالم. صحيح أنه غير متوفر عاطفياً ولا يعبر عن مشاعره إلا في حالات نادرة ولكن هذا لا يعني بأنه لا يملك المشاعر. العذراء يخفي مشاعره بشكل كلي وتام لأنه يشعر بأن هذه المقاربة آمنة تماماً وهي تحميه من أي أذى محتمل.ولأنه يحاول أن يحمي نفسه بشكل دائم فإن الغالبية تصنفه على أنه بارد المشاعر ومنفصل عاطفياً وحتى أقرب الى الرجل الآلي منه الى البشر. تجارب الحياة علمت العذراء بأنه عليه عدم الوثوق بالآخر ولهذا السبب يبني الحواجز العاطفية ويمنع أي شخص من الإقتراب منه لدرجة تجعله يرغمه على «التوفر عاطفياً». هو متوفر من كل النواحي الآخرى، ولكنه بالتأكيد غير متوفر عاطفياً.القوسالمشاعر فوضوية ويمكنها أن تجعل كل شيء أكثر تعقيداً وهذا أمر لا يريده القوس في حياته كما أنه لا يريد التعامل معه. هو لا يريد التعامل مع حاجات الآخرين العاطفية لأن ذلك يعني أنه عليه أن يكون حاضراً وموجوداً من أجل التعامل معها وتلبيتها.. وكما هو معروف القوس لا يمكنه التواجد في مكان واحد لوقت طويل حتى ولو كان مرتبطاً بعلاقة زواج.القوس حتى لا يملك «المساحة» التي تمكنه من التعامل مع مشاعره الخاصة فكيف هو الحال بالتعامل مع مشاعر الاخرين. القوس يشغل نفسه وبشكل دائم بحريته وإستقلاليته ومغامراته وعليه الأولوية هي للقيام بكل ما يريد القيام وليس للمشاعر أو التواصل بشكل معمق عاطفياً مع الاخرين .الجوزاءالجوزاء من الأبراج التي تخاف وبشكل كبير من تعرضها للرفض وعندما نضيف الى المعادلة واقع أن البرج هذا متردد ولا يعرف ما الذي يريده فنحن أمام شخص غير متوفر عاطفياً بشكل كبير جداً.الجوزاء يخاف من تخلي الاخر عنه ولكنه في الوقت عينه يعيش حياته وهو يخيل إليه بأن هناك شخص يناسبه أكثر من شريكه الحالي في مكان ما، وهذا الواقع يجعله يبعد نفسه عاطفياً عن الشريك.المفارقة هنا هي أن الجوزاء يملك مهارات عالية جداً في التواصل، ولكنه مستعد للتواصل على كل المستويات، بإستثناء المستويات العاطفية.الحملالحمل لا يتعمد أن يكون غير متوفر عاطفياً ولكن هوسه بأموره الخاصة يجعله يبعد نفسه عاطفياً عن الجميع. هناك دائم الأحلام والمشاريع والخطط لدرجة أن أولويات البرج هذا لا تتضمن الاخرين الذين يحبهم على رأس اللائحة بل الأعمال والخطط والمغامرات هي الأولى.الحمل ليس شريراً أو لا يملك اللطافة ولكنه يكترث لنفسه أكثر مما يجب وبالتالي يضع إحتياجاته الخاصة قبل الجميع وعليه هو يبعد نفسه عاطفياً لأنه عليه الإستثمار عاطفياً في أماكن أخرى كالحياة المهنية أو في هواياته. الوضع يصبح أسوأ مع الحمل في حال كان قد عانى من علاقة فاشلة أدت الى تحطيم قلبه.. حينها سيقرر بأنه لن يكون متوفراً عاطفياً على الإطلاق لأي شخص كان.