جومانا مراد تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال مكشوفة (صور)

استعرصت الفنانة السورية جومانا مراد رشاقتها وجسمها الممشوق من خلال إطلالة كاجوال ناعمة، اختارت فيها اللون الأسود.

وشاركت جومانا متابعيها عبر حسابها الشخصي على انستغرام بصور عفوية ظهرت فيها بإطلالة ناعمة عبارة عن توب أسود قصير مكشوف البطن موصول بقبعة مع بنطلون باللون الأسود بتصميم رياضي واسع.

وتألقت بالكاجوال وبدت في غاية الرشاقة والجمال، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت نظارة شمس باللون العسلي.

وأبرزت جومانا ملامحها الجميلة ببعض اللمسات الجذابة من المكياج بألوان ناعمة، حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود مع اللون الأحمر للشفاه.