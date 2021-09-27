المرأة

جومانا مراد تستعرض رشاقتها بملابس كاجوال مكشوفة (صور)

Lebanon 24
27-09-2021 | 08:00
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استعرصت الفنانة السورية جومانا مراد رشاقتها وجسمها الممشوق من خلال إطلالة كاجوال ناعمة، اختارت فيها اللون الأسود.

 

وشاركت جومانا متابعيها عبر حسابها الشخصي على انستغرام بصور عفوية ظهرت فيها بإطلالة ناعمة عبارة عن توب أسود قصير مكشوف البطن موصول بقبعة مع بنطلون باللون الأسود بتصميم رياضي واسع.

 

A post shared by •Jumana Murad• (@jumana.mourad)


 

وتألقت بالكاجوال وبدت في غاية الرشاقة والجمال، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت نظارة شمس باللون العسلي.

 

 

وأبرزت جومانا ملامحها الجميلة ببعض اللمسات الجذابة من المكياج بألوان ناعمة، حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود مع اللون الأحمر للشفاه.

 

المصدر: لها
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