نجمات هوليوود يكشفن عن أسرارهن الجمالية

المشاهير معتادون على التواجد أمام الكاميرات، وليس من المستغرب أن يكون لديهم أيضًا بعض الحيل الجمالية التي تناسب الجميع. فما هي؟



- ريهانا: قدمت المغنية نصائح حول كيفية استخدامها الكونتور لجعل جبهتها وذقنها يبدوان أصغر. تقول في فيديو انتشر عالمياً عبر يوتيوب: "لقد تعلمت كيفية تحديد الكونتور عندما يزداد وزني. تشرح ريهانا أيضًا أنها تصنع مثلثًا مع الكونتور تحت الجلد لجعل عنقها يبدو أطول.

- سيندي كروفرد: سيندي كروفرد هي أيقونة جمال خالدة، وقد شاركت بعض أسرار روتينها الجمالي. كل صباح تضع العارضة كرتين ذهبيتين في ماء بارد ثم تستخدمهما تحت عينيها وتقوم بترطيب البشرة بعد ذلك. قالت عارضة الأزياء أنها تستخدم كريم الأساس، لكنها ليست من محبي البودرة. "أنا لست من أشد المعجبين بالبودرة مع التقدم في السن لأنها تميل إلى الاستقرار على تلك الخطوط الدقيقة من التجاعيد".

- أليشيا كيز: كشفت المغنية أنها تحب الهدوء في حمامها، وإضاءة بعض الشموع أثناء العناية ببشرتها. تبدأ دائمًا بمنظف وتضع جل الصبار الممزوج بالبودرة. كما أنها تضع الكثير من الاهتمام في منطقة تحت العينين، وهي تستخدم ثنائي علاج العيون من لانسر ليجاسي. بالطبع، إنها لا تنسى أبدًا واقي الشمس!

- ليف تايلور: ليف تايلور من المشاهير المهووسين بالعناية بالبشرة. تقول إنه شيء أحبته والدتها وجدتها، وتعلمت الكثير منهما. الممثلة لديها بشرة حساسة لذا فهي تستخدم منظف زيتي. تقول: "بالنسبة لي، السر في الحصول على بشرة جميلة هو التقشير". تحب نجمة The Lord Of The Rings أيضًا أقنعة الوجه، تستخدم قناعًا مرطبًا، وبعد تنظيف الوجه تضيف بضع قطرات من حمض الهيالورونيك. وكشفت أيضًا أن كل ما تستخدمه على وجهها تضعه على يديها أيضًا. عندما تحصل على عيون منتفخة، تستخدم النجمة وسادات للعين، والتي تحتفظ بها في الثلاجة.