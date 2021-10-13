المرأة

مذيعة أخبار الـ MTV تحتفل بعيدها برسالة مؤثرة: "اللي جايي احلى بكتير" (صورة)

Lebanon 24
13-10-2021 | 05:00
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بمناسبة عيد ميلادها نشرت مذيعة أخبار الـ mtv نبيلة عواد صورتين عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، الأولى ملونة والثانية بالأبيض والأسود وعلقت عليهما بالقول:

 

"اليوم عم بطوي سنة واستقبل سنة جديدة… عم ودّع سنة من اهم سنين حياتي، طويت فيا صفحات كتيرة، وتحرّرت من اعباء كانت مكبلتني من سنوات، وحققت نجاحات كنت كل عمري احلم اوصلّا… وقعت ووقفت وبكيت وفرحت، خسرت تيتا، ودّعتا، مسحت دموعي ومشيت، لانو هيي هيك كانت: صلبة! رجعت للجامعة وعم تابع دراساتي العليا بالشؤون الدولية والديبلوماسية… الثابت الوحيد انو الحياة بتستمر، النجاحات ما بتوقف، القلب بعدو بيدق، واللي جايي احلى بكتير… ونحن منختار اذا منشوف الحياة ملوّنة أو بالأبيض والأسود".

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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