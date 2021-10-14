هذه هي الأبراج الاجتماعية.. هل أنتِ من بينها؟

الأبراج الإجتماعية تتميز بالسعي لكسب محبة الناس وإستمالة قلوبهم، وبقدرتهم على التواصل مع الآخرين بشكل جيد، وبناء علاقات جديدة بطريقة مثالية، ويتصفون بإستخدام مهارات الإتصال، وعلاقاتهم بالناس في الوصول إلى نجاحاتهم، ومن المعروف لدى هؤلاء الأشخاص، بتحفظهم لبناء علاقات جديدة وإكتساب معارف وأصدقاء جُدد، وحُبّهم للكلام والثرثرة، كما أنّهم يتميزون بالنشاط ويمتلئون بالطاقة عند العمل مع الآخرين، ودائماً تبدو عليهم علامات التفاؤل، والمزاج الحسن.

تعرّفوا إلى الأبراج الإجتماعية التي يُسلّط عليهم الأضواء في كلّ مناسبة اجتماعية ويتمتّعون بمهارات قيادية مميزة، وقادرون جداً على جذب الآخرين إليهم في السطور الآتية:

الجوزاء

يُبادر برج الجوزاء بالتعرّف وإلقاء التحية حيثما يتواجد، يُحب التحدّث مع الآخرين، ويستطيع بدء حوار مع أيّ شخص حول أيّ موضوع كان، فهو متشوق دومًا للتعرّف على أشخاص جدد ومعرفة المزيد عنهم.

يُقضي أوقاتهُ مع النّاس بدلاً من الجلوس وحده، ولديه القدرة على الإنخراط في جميع طبقات المُجتمع لمعرفتهِ الكبيرة بالأشخاص فيها، لطيف ومُنفتح، يسهل التقرّب منه، ذلك أنّه لا يخجل من التعبير عما يدور في رأسه، ولا يفكّر كثيرًا فيما سيقول، عفوي جداً ويقول ما يخطر بباله على الفور دون تردد.

برج السرطان:

يُعدّ برج السرطان محبوباً وإنساناً حيوياً مُفعماً بالطاقة الإيجابية والمشاعر اللطيفة، يتفادى إنتقاد الآخرين، ولا يُبالغ في التحليل ويتفاعل مع مشاكل الآخرين ويتقبل الجميع بغض النظر عن شكلهم من الخارج، واثق من نفسه ويتعامل مع الآخرين برؤية إيجابياتهم والتغاضي عن سلبياتهم، ويُقدم يد العون والمساعدة للآخرين في حلّ مشكلاتهم المختلفة ومساعدتهم في إنجاز المهام المطلوبة.

برج الأسد:

يهتم برج الأسد بالجميع، من خلال الإستماع والإنصات لما يقولونه بكلّ تركيز وهدوء، ويُولِّي إهتمامه لأصدقائه على وجه الخصوص حيثُ يُبادر بالتحدث مع أحد الأصدقاء عبر الفيديو أو تحديد موعد مع أحدهم للقيام بالأنشطة المشتركة كتناول وجبة من الطعام في أحد المطاعم، ولديه القدرة على جذب إنتباه الآخرين من خلال طرح الأسئلة المفتوحة، التي تفتح باب الحديث الطويل وتحتاج إلى مناقشة.

الميزان

يسعى برج الميزان لتقديم المجاملات الصادقة والحقيقية للآخرين التي من شأنها كسر الحاجز الجليدي معهم، وبناء علاقات إجتماعية جيدة في وقت لاحق، ويتصرف بطيبة ولطف مع الآخرين لكسب قلوبهم.

يشعر بالنشاط عندما يتواجد مع الآخرين وإن تمّ تخييره بين قضاء العطلة في المنزل أو الذهاب لحضور مناسبة إجتماعية، سيكون خيارُه دوماً التواجد مع أشخاص آخرين، حتى لو كان يشعر بالتعب أو يعاني من يوم سيء في العمل.

برج العقرب:

يُنمِّي برج العقرب مهاراته الإجتماعية من خلال إستغلال وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، التي يتمّ فيها التعرّف على العديد من الأصدقاء الجدد، والتحدث معهم بمواضيع مختلفة ومتنوعة، ويتميز بمعاملة الآخرين بطريقة لطيفة وُدِّية، ويسعى لتوطيد أواصر المحبّة مع الأصدقاء المقربين من خلال الكشف عن بعض المعلومات الشخصية التي من شأنها تسهيل معرفة شخصيته وطريقة التعامل معه، وقادر على التعامل مع الآخرين بطريقة طبيعية، دون تكلّف أو تصنع، واثق من نفسه ويعرف جيّداً نقاط القوة والضعف في شخصيته.

برج الجدي:

يمتلك برج الجدي مهارات إجتماعية في الحياة تجعله محبوباً لدى الناس، ويسعى دوماً لإظهار الإبتسامة للآخرين، ويُؤمن أنّ لكلّ إنسان الحق في التعامل بشكلٍ مساوٍ مع الآخر دون تمييز. يهتم بالآخرين، وذلك بالتركيز على الأسماء والإهتمامات الشخصية، وما يحبه الآخرون، إيماناً منه بأنّ هذه الأمور تكسر الحواجر وتبني الروابط المختلفة.

برج الجدي متعدّد الإهتمامات يبحث عن التجارب الجديدة على الدوام، فهو على تواصل دائم مع الآخرين، وبالتالي فهو يتلقى معلومات جديدة، ويكتشف اهتمامات جديدة طوال الوقت.

برج الحوت

يُواكب برج الحوت التطورات ويتطلع على الأحداث والأخبار المختلفة، لمناقشتها مع الآخرين، دون الخوض في الأحاديث الجدلية، كما يسعى لقراءة الكتب لا سيما تلك التي تُركِّز على تطوير المهارات الإجتماعية المختلفة لتكوين شخصية إجتماعية محبوبة وجذابة.

يُلقي أفضل النكات مع عائلته، وتجد كل من حوله متشوق لسماع قصصه المسلية، و يُظهر مهاراته ومميزاته على العلن، ويستمتع بكونه محور الإهتمام للجميع، يُظهر التعاطف مع الآخرين عند التعرض لمواقف متعددة تحتاج إلى إظهار مشاعر سلبية أو إيجابية.