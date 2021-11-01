المرأة

بهذه الطريقة تحصلين على خصر نحيف!

Lebanon 24
01-11-2021 | 06:00
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بعض الأشخاص يعانون من زيادة في قياس محيط الخصر وغالباً ما يكون ذلك بسبب الأطعمة الغنية بالدهون والابتعاد عن التمارين الرياضية، ولكن خبيرة التغذية الأميركية ميليسا دانيلز وجدت خياراً طبيعياً بعيدا عن عمليات التجميل للحصول على خصر نحيف.

 

نشر موقع Eat This Not That الطريقة الصحيحة لتنحيف الخصر، حيث تقول رئيسة قسم التغذية في إحدى الشركات العلمية المتخصصة في أبحاث الرفاهية الصحية وفقدان الوزن: "لا يمكن التحكم في تقليل الدهون في منطقة البطن، لكن مفتاح تقليص محيط الخصر هو تقليل نسبة الدهون في الجسم بشكل عام".

 

ولفتت دانيلز الى ان اتباع نظام غذائي ثلاثي الشُعب، من شأنه أن يساعد غالبية الأشخاص الذين يميلون إلى الحفاظ على أوزانهم وتخسيس منطقة الخصر، كما يلي:

 

- تناول ما يكفي من التوليفة الصحيحة من المغذيات الكبيرة لزيادة التمثيل الغذائي إلى أقصى حد.

 

- الوصول لمرحلة الشبع بتناول البروتينات.

 

- تجنب تناول الأطعمة المسببة للالتهابات واختيار العناصر الغذائية المضادة للالتهاب.

 

وبالتالي تناول المزيج الصحيح من البروتينات والدهون والكربوهيدرات يؤدي إلى عملية تمثيل غذائي فعالة، خاصة وأن 75% من البشر يتمتعون بقدرة على هضم الدهون والبروتينات بكفاءة أكبر من الكربوهيدرات. لذا، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون ومعتدل في الكربوهيدرات يجب أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من التمثيل الغذائي على فقدان الدهون الكلية في الجسم.

 

وتوصي دانيلز بأن تكون توليفة الوجبات الرئيسية في النظام الغذائي اليومي مقسمة بنسب 50٪ بروتين و25٪ دهون و25 ٪ كربوهيدرات، وتقول ينبغي "تناول معظم الكربوهيدرات في وقت مبكر من اليوم، لأن الغالبية يكونون أكثر نشاطا خلال النهار، لذلك فإنهم يحتاجون إلى الطاقة والوقود من الكربوهيدرات طوال النهار، ولأنهم لا يمارسون أنشطة في الليل فلا داعي لتضمن كربوهيدرات في وجبة العشاء".

 

واكدت على أن تحتوي وجبة العشاء على أكبر كمية من البروتين لإعادة بناء العضلات، ويفضل تناول قطعة من الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون إلى جانب طبق من الخضروات الورقية مثل السبانخ.

المصدر: لها
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