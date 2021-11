في وقت قياسي.. ألبوم أديل الأكثر مبيعا في هذا البلد

وذكر الموقع، أن الإحصائيات الحديثة تعني أن ألبوم أديل "30" تفوق على ألبوم تايلور سويفت الأعلى مبيعاً لعام 2020، Evermore، والذي باع 462 ألف نسخة في الأسبوع الأخير من نهاية عام 2020.وبحسب شركة الجداول الرسمية، المختصة بتصنيف الألبومات الموسيقية في بريطانيا، حقق ألبوم "30" تقدماً يفوق أعلى 40 ألبوماً تقييماً في بريطانيا مجتمعة.وأضاف الموقع أن 3 من أغاني أديل المنفردة في طريقها لصدارة قائمة الأكثر استماعاً في أمريكا وهي: Easy On Me في المركز الأول، وOh My God في المركز الثاني وMy Little Love في المركز الثالث.