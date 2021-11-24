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المرأة
في وقت قياسي.. ألبوم أديل الأكثر مبيعا في هذا البلد
Lebanon 24
24-11-2021
|
05:00
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نجح ألبوم المغنية البريطانية أديل "30" في احتلال المركز الأول في قائمة الألبومات الأكثر مبيعاً لعام 2021 في الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقًا لموقع "ذا لاين أوف بيست فيت" ، حقق الألبوم الرابع لأديل هذا المركز في وقت قياسي لا يتجاوز 3 أيام، حيث تم طرحه في الأسواق 19 تشرين الثاني الماضي.
ونقل الموقع عن إحصائيات MRC، أن ألبوم أديل باع أكثر من 500 ألف نسخة في الولايات المتحدة وحدها من 19 وحتى 21 تشرين الثاني، ليصبح بذلك الألبوم الأعلى مبيعاً لهذا العام.
وذكر الموقع، أن الإحصائيات الحديثة تعني أن ألبوم أديل "30" تفوق على ألبوم تايلور سويفت الأعلى مبيعاً لعام 2020، Evermore، والذي باع 462 ألف نسخة في الأسبوع الأخير من نهاية عام 2020.
وبحسب شركة الجداول الرسمية، المختصة بتصنيف الألبومات الموسيقية في بريطانيا، حقق ألبوم "30" تقدماً يفوق أعلى 40 ألبوماً تقييماً في بريطانيا مجتمعة.
وأضاف الموقع أن 3 من أغاني أديل المنفردة في طريقها لصدارة قائمة الأكثر استماعاً في أمريكا وهي: Easy On Me في المركز الأول، وOh My God في المركز الثاني وMy Little Love في المركز الثالث.
المصدر: العين
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