المرأة

هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)

Lebanon 24
25-11-2021 | 02:00
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نشرت الفنانة هيفا وهبي مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت هيفا بشكل مثير حيث خضعت لجلسة تصوير ليلية أمام مسبح على سطح أحد المباني في مدينة دبي.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

 

 
 

واختارت هيفا فستانا قصيراً باللون اللبيج مكشوف الظهر، ونسقت معه حذاء شتويا "بوتين" باللون البني.

 

وقد حازت الصور على إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جمال هيفا، وقد اعتبر البعض انها تبدو بشكل مختلف في الآونة الأخيرة إما جراء عمليات تجميل جديدة خضعت لها او بسبب الافراط في استخدامها الفوتوشوب في الصور.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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