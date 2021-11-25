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المرأة
لبشرة صافية... وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب
Lebanon 24
25-11-2021
|
05:00
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يعتبر حب الشباب من المشاكل الجلدية الشائعة التى تعاني منها الكثيرات من النساء، وتجعلهن يشعرن بالإحراج والإزعاج عند حضور المناسبات، كما يترك حب الشباب آثارا جانبية مزعجة على البشرة، والتي تحاول بعض النساء التخلص منها من خلال وضع بعض مستحضرات التجميل ولكن هذه المحاولات تعتبر حلول مؤقتة لا تساعد على علاج المشكلة الأساسية، ولذلك نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب، من خلال اتباع طرق بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "everydayhealth".
الخيار للتخلص من حب الشباب
تساعد شرائح الخيار فى تقليل إنتفاخ العينين والتورم والألم وترطيب البشرة، كما يساعد فى التخلص من حب الشباب وذلك من خلال عمل عجينة عن طريق مزج حبة خيار صغيرة وكوب من دقيق الشوفان، مع إضافة ملعقة صغيرة من هذا المعجون مع ملعقة صغيرة أخرى من الزبادي ووضعها على الوجه وتركها لمدة 30 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء.
العسل للتخلص من حب الشباب
يحتوى العسل على العديد من الخصائص العلاجية، حيث يساعد في علاج السعال ويعمل على تخفيف التهاب الحلق، كما يعمل على ترطيب البشرة وعلاج حب الشباب، من خلال وضع العسل على البشرة وتركه لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.
الشوفان للتخلص من حب الشباب
يحتوى الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات، حيث يخفف من التهيج الناجم عن الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدي والحروق ويعمل على علاج حب الشباب وتهدئة البشرة الجافة والملتهبة من خلال مزج ملعقتين صغيرتين من دقيق الشوفان مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز وماء كافٍ لتشكيل عجينة، ثم وضعها على الوجه مع الفرك برفق، وتركها لبضع دقائق ثم غسل الوجه بالماء.
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