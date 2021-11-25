المرأة

لبشرة صافية... وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب

Lebanon 24
25-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-890006-637734296566831596.jpg
Doc-P-890006-637734296566831596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر حب الشباب من المشاكل الجلدية الشائعة التى تعاني منها الكثيرات من النساء، وتجعلهن يشعرن بالإحراج والإزعاج عند حضور المناسبات، كما يترك حب الشباب آثارا جانبية مزعجة على البشرة، والتي تحاول بعض النساء التخلص منها من خلال وضع بعض مستحضرات التجميل ولكن هذه المحاولات تعتبر حلول مؤقتة لا تساعد على علاج المشكلة الأساسية، ولذلك نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب، من خلال اتباع طرق بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "everydayhealth".
 
الخيار للتخلص من حب الشباب
 
تساعد شرائح الخيار فى تقليل إنتفاخ العينين والتورم والألم وترطيب البشرة، كما يساعد فى التخلص من حب الشباب وذلك من خلال عمل عجينة عن طريق مزج حبة خيار صغيرة وكوب من دقيق الشوفان، مع إضافة ملعقة صغيرة من هذا المعجون مع ملعقة صغيرة أخرى من الزبادي ووضعها على الوجه وتركها لمدة 30 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء.

العسل للتخلص من حب الشباب
 
يحتوى العسل على العديد من الخصائص العلاجية، حيث يساعد في علاج السعال ويعمل على تخفيف التهاب الحلق، كما يعمل على ترطيب البشرة وعلاج حب الشباب، من خلال وضع العسل على البشرة وتركه لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

الشوفان للتخلص من حب الشباب
 
يحتوى الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات، حيث يخفف من التهيج الناجم عن الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدي والحروق ويعمل على علاج حب الشباب وتهدئة البشرة الجافة والملتهبة من خلال مزج ملعقتين صغيرتين من دقيق الشوفان مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز وماء كافٍ لتشكيل عجينة، ثم وضعها على الوجه مع الفرك برفق، وتركها لبضع دقائق ثم غسل الوجه بالماء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:45 | 2021-11-25
07:15 | 2021-11-25
04:30 | 2021-11-25
04:00 | 2021-11-25
03:00 | 2021-11-25
02:00 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website